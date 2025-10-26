Yeni Şafak
İsrail ordusunun çekildiği Cibaliye’de yıkım gözler önüne serildi

17:2826/10/2025, Pazar
IHA
Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’ndaki yıkım, İsrail ordusunun çekilmesiyle gün yüzüne çıkarken, evlerin, yolların, altyapının ve kamu ile özel tesislerin yerle bir olduğu görüldü.

Binlerce Filistinli ailenin evsiz kaldığı Gazze Şeridi’ndeki manzara, İsrail ordusunun çekilmesiyle birlikte herkesin gözleri önüne serildi.

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’ndaki yıkım, İsrail ordusunun çekilmesiyle gün yüzüne çıkarken, görüntüler, evlerin, yolların, altyapının ve kamu ile özel tesislerin tamamen yerle bir olduğunu ortaya koydu.

"En büyük korkum yaklaşan kış"

İsrail saldırısında evi yıkılan Rabie el-Naccar, evinin enkazının üzerinde otururken, "Evimiz, aileme, anneme, 4 kardeşime ve onların çocuklarına güvenli bir yuvaydı. Gördüğünüz gibi, ev tamamen yıkılmış durumda.

Bu evin sahipleri hiçbir suç işlememişti. İşgal ordusunun yaptığı şey bu: Sebepsiz yere sivillerin evlerini yıkmak.

Şu an sokaktayız ve kış yaklaşıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çadırım yok. Gücümüz ve kuvvetimiz yalnızca Allah’tandır" dedi.

Cibaliye’de evi yıkılan Fadi Diab ise, "Burası benim evimdi, üç oğlum ve eşimle yaşadığımız yerdi, şimdi yıkıldı. Hayatım tamamen yok oldu.

Bu evi tüm birikimlerimle almıştım. Şimdi ailemle birlikte sokakta bir çadırdayız. En büyük korkum yaklaşan kış" ifadelerini kullandı.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi’ne göre, 2 yıllık İsrail saldırıları 300 binden fazla konutun yıkılmasına ve 2 milyon Filistinlinin zorla yerinden edilmesine yol açtı.

