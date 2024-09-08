İsrail'de 'Netanyahu istifa' sesleri: Binlerce İsrailli meydanlara indi ateş yakıp yolları kapattılar

İsrail'in Tel Aviv kentinde toplanan binlerce İsrailli, Gazze'de ateşkes anlaşmasını imzalamayan Gazze kasabı Binyamin Netanyahu'yu ve hükümetini protesto etti. Ellerinde İsrail bayrakları, Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart taşıyan göstericiler, ateş yakarak bazı yolları trafiğe kapattı. "Bring them home now" (onları çabuk eve getir!) yazılı pankart ve kıyafetlerle Gazze kasabı Netanyahu'ya tepki gösteren protestocular, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulmasını ve Netanyahu'nun istifasını talep etti.

1 / 11 İsrail'in pek çok yerinde Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması yapılması talebiyle gösteri düzenlendi.

2 / 11 Tel Aviv ve Hayfa'da Netanyahu istifa sesleri yükselirken, göstericiler bazı ana yolları trafiğe kapattı.

3 / 11 Göstericiler, Netanyahu hükümetinden bir an evvel Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması yapmasını isteyen sloganlar attı ve dövizler taşıdı.

4 / 11 Ellerinde İsrail bayrakları, Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart taşıyan göstericiler, ateş yakarak bazı yolları trafiğe kapattı.



5 / 11 "Bring them home now" (onları çabuk eve getir!) yazılı pankart ve kıyafetlerle Gazze kasabı Netanyahu'ya tepki gösteren protestocular, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulmasını ve Netanyahu'nun istifasını talep etti.



6 / 11 İsrail Kanal 12 Televizyonu, bugün düzenlenen gösterilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen en büyük gösterilerden biri olduğu bilgisini geçti.

7 / 11 Ateşkes ve müzakere devam ediyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.

8 / 11 Gazze kasabı Netanyahu; İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.



9 / 11 İşgalci İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.



10 / 11 Katil sürüsü İsrail, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.