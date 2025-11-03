İsrail'in Gazze’ye iki yıl süren saldırılarının en büyük bedelini çocuklar ödüyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, yüz binlerce çocuk savaş nedeniyle evsiz kaldı; birçoğu temel ihtiyaçlara ulaşamıyor. Eğitim kurumlarının büyük kısmı hasar gördüğü için çocuklar okula gidemiyor, sağlık hizmetlerine erişim de ciddi ölçüde kısıtlı. Uzmanlar, savaşın çocuklar üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkilerinin uzun yıllar sürebileceği uyarısında bulunuyor. Kız çocuğu Ritac Şelbiye, Gazze kentinin er-Rimal Mahallesi'ndeki bir okulda ailesiyle birlikte yaşıyor.

