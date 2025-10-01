İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr Belah kentine düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Ölenler ve yaralılar, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi’ne getirildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları, üzüntü yaşadı.

1 /20 İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr Belah kentine düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

2 /20 Ölenler ve yaralılar, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi’ne getirildi.

3 /20 Hayatını kaybedenlerin yakınları, üzüntü yaşadı.

4 /20

5 /20

6 /20

7 /20

8 /20

9 /20

10 /20

11 /20

12 /20

13 /20

14 /20

15 /20

16 /20

17 /20

18 /20

19 /20