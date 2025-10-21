İsrail’in harabeye çevirdiği Gazze: Filistinli aileler enkaz halindeki binaların arasında zor koşullar altında hayata tutunmaya çalışıyor

İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasının ardından Gazze kentinden çekilmesiyle, Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde bıraktığı ağır yıkım gün yüzüne çıktı. Saldırılarda çok sayıda bina yerle bir olurken, sivillere ait evler ve eşyalar da büyük hasar gördü. Mahalleye dönen Filistinli aileler, enkaz halindeki binaların arasında zor koşullar altında hayata tutunmaya çalışıyor.

