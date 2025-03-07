İsrail'in kısıtlamalarına rağmen binlerce Müslüman Mescid-i Aksa'ya akın etti

Hatta evde lokmalarımızda bile 'Bu insanlar nasıl yemek yiyor?' diye düşünüyoruz. 'Biz yiyoruz ama bizim dışımızdakiler yiyor mu?' diye aklımıza geliyor. 'Biz çorba içiyoruz onlar belki içemiyor.' diyoruz. İnsanlar zorluk içinde, inşallah barış gelir."







