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Dünya

İsviçre'de toprak kayması: 3 kişi kayıp

09:25 - 25/06/2024 Salı
IHA
<p>İsviçre'nin güneyinde şiddetli yağışın ve eriyen karların yol açtığı heyelanda arama çalışmaları sürüyor.</p>
İsviçre'nin güneyinde şiddetli yağışın ve eriyen karların yol açtığı heyelanda arama çalışmaları sürüyor.

İsviçre'nin Graubünden kantonundaki Misox Vadisi'nde Cuma günü meydana gelen toprak kaymasında 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

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Graubünden kantonundaki Misox Vadisi'nde Cuma günü meydana gelen toprak kaymasında kurtarma operasyonunu yöneten İsviçre polisinden William Kloter, toprak altında kalan 1 kadının sağ olarak kurtarıldığını belirtti.

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Kloter, 3 kişinin ise kayıp olduğunu söyledi.

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Çalışmaların ekiplerin yanı sıra kepçe ve özel eğitimli köpekler ile yapıldığını aktaran Kloter, kayıpları canlı olarak bulmayı umduklarını ifade etti.

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İsviçre Konfederasyon Başkanı Viola Amherd felaketin ardından yaptığı açıklamada, şiddetli hava şartlarının yol açtığı hasarın boyutları karşısında şoke olduğunu belirtti.

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Amherd, “Düşüncelerim bu durumdan etkilenenlerle birlikte. Acil durum personeline bu zor durumda yorulmak bilmeden gösterdikleri çabalar için teşekkür ediyorum” dedi.

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#İsviçre
#Toprak Kayması
#Afet
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