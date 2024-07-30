İtalya'da aşırı sıcaklar etkili oluyor: 13 kentte kırmızı alarm ilan edildi

İtalya'da son haftalarda etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle 13 kentte kırmızı alarm ilan edildi. Sağlık Bakanlığı, yüksek hava sıcaklıklarının sağlık için tehdit oluşturabileceğini belirtti.
İtalya'da son haftalarda etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle 13 kentte kırmızı alarm ilan edildiği belirtildi.
İtalyan ANSA haber ajansına göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada yüksek hava sıcaklığının etkisinin artmasının beklendiği ifade edildi.
Sıcak havanın sağlık için tehdit oluşturabileceği vurgulanan açıklamada, 13 şehirde kırmızı alarm ilan edildiği bildirildi.
Napoli şehrinde sıcaktan etkilenen turistler, şemsiye, şapka, mini fan kullanımı ve çeşmelerden yararlanmak gibi çeşitli yollarla kendilerini güneşten ve sıcaktan korumaya çalıştı. Turistler, serinlemek için plajlara akın etti.