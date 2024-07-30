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Dünya

İtalya'da aşırı sıcaklar etkili oluyor: 13 kentte kırmızı alarm ilan edildi

22:14 - 30/07/2024 Salı
AA

İtalya'da son haftalarda etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle 13 kentte kırmızı alarm ilan edildi. Sağlık Bakanlığı, yüksek hava sıcaklıklarının sağlık için tehdit oluşturabileceğini belirtti.

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İtalya'da son haftalarda etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle 13 kentte kırmızı alarm ilan edildiği belirtildi. 

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İtalyan ANSA haber ajansına göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada yüksek hava sıcaklığının etkisinin artmasının beklendiği ifade edildi.

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Sıcak havanın sağlık için tehdit oluşturabileceği vurgulanan açıklamada, 13 şehirde kırmızı alarm ilan edildiği bildirildi.

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Napoli şehrinde sıcaktan etkilenen turistler, şemsiye, şapka, mini fan kullanımı ve çeşmelerden yararlanmak gibi çeşitli yollarla kendilerini güneşten ve sıcaktan korumaya çalıştı. Turistler, serinlemek için plajlara akın etti.

#İtalya
#sıcak hava
#kırmızı alarm
#Napoli
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