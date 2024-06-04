'Kafkas Kartalı 2024' tatbikatı başladı

2009'dan bu yana her yıl düzenlenen tatbikatla, katılımcı ülkelerin özel kuvvetleri arasında dostluk, işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak ve ayrıca birlikte hareket etme kabiliyetlerini geliştirmek amaçlanıyor.