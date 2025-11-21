Kamboçya'da otobüs kazası: 13 ölü, 24 yaralı

Kamboçya'nın Kampong Thom eyaletinde bir otobüsün nehre düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Kamboçya'nın Kampong Thom eyaletindeki Santuk Polis Şefi Yardımcısı Siv Sovanna, kazanın yerel saatle 03.00 sıralarında meydana geldiğini bildirdi.
Sovanna açıklamasında, bir otobüsün nehre düştüğünü belirterek, 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 24 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Sovanna, “Kazanın büyük ihtimalle sürücünün direksiyon başında uyuya kalması nedeniyle meydana geldiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.