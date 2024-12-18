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Kan donduran kareler, Şam'da bir ilaç deposunda çürümüş cesetler ortaya çıktı: İranlı milislerin karargahıymış

Kan donduran kareler, Şam'da bir ilaç deposunda çürümüş cesetler ortaya çıktı: İranlı milislerin karargahıymış

20:2818/12/2024, Çarşamba
G: 18/12/2024, Çarşamba
AA
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Suriye'deki eli kanlı Baas rejiminin arkasında bıraktığı toplu mezarlar birer birer bulunmaya devam ediyor. Bu kez Seyyide Zeynep bölgesinde bir ilaç deposunda 20'den fazla kişinin ceset kalıntısı tespit edildi. İranlı milislerin karargahı olan bölgedeki ceset yığını arasında çocukların da katledildiği belirlendi.

Şam'daki Seyyide Zeynep bölgesinde bir depoda aralarında çocukların da olduğu, 20'den fazla kişiye ait olduğu düşünülen ceset kalıntıları bulundu.



Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri inceleme başlattı.



Sivil Savunma Yönetim Kurulu Üyesi Ammar Selmo yaptığı açıklamada, Seyyide Zeynep bölgesindeki ilaç deposunda inceleme başlattıklarını söyledi.



Selmo, "Burası bir ilaç deposu olarak görülüyor ancak içinde soğuk hava deposu bulduk. Deponun çürümüş cesetlerin ve iskeletlerin saklandığı bir alana dönüştüğünü gördük. Ekiplerimiz cesetleri belgelemeye çalışıyor. İskeletleri toplayıp kurbanların sayısını belirlemeye çalışıyoruz." dedi.



Cesetlere daha sonra DNA testi yapılacağını belirten Selmo, "Burası Seyyide Zeynep bölgesi. Rejim çökmeden önce bu bölge İranlı milislerin karargahıydı. Bir milis gücü hayalin edin bir yeri işgal ediyor ve cesetleri depoda tutuyor. Bu cesetlere neler yaptıklarını bilmiyoruz. Nerede tutuklandılar, nasıl öldürüldüler bilmiyoruz." diye konuştu.



#Suriye
#Şam
#Ceset

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