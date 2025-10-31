Yeni Şafak
Kassam Tugayları Gazze'deki 2 İsrailli esirin cesedini Kızılhaç'a teslim etti

08:3131/10/2025, Cuma
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli iki esirin cenazesini Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslim etti. Kızılhaç’a ait araçlar, teslim alınan cenazeleri İsrail ordusuna ulaştırmak üzere Deyr el-Belah’ın doğusundaki Kuseyfim Sınır Kapısı’na doğru hareket etti.

#Kassam Tugayları
#Hamas
#Filistin
