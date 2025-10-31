Kassam Tugayları Gazze'deki 2 İsrailli esirin cesedini Kızılhaç'a teslim etti

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli iki esirin cenazesini Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslim etti. Kızılhaç’a ait araçlar, teslim alınan cenazeleri İsrail ordusuna ulaştırmak üzere Deyr el-Belah’ın doğusundaki Kuseyfim Sınır Kapısı’na doğru hareket etti.

1 /29

2 /29

3 /29

4 /29

5 /29

6 /29

7 /29

8 /29

9 /29

10 /29

11 /29

12 /29

13 /29

14 /29

15 /29

16 /29

17 /29

18 /29

19 /29

20 /29

21 /29

22 /29

23 /29

24 /29

25 /29

26 /29

27 /29

28 /29