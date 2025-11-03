Katil İsrail kafasından vurdu: Gazzeli Abdüllkadir yetersiz beslenmeyle de mücadele ediyor

İsrail askerlerinin, yardım dağıtım noktasına giden Filistinlilere ateş açması sonucu 17 yaşındaki Ahmed Abdülkadir kafasından vurularak ağır yaralandı. Saldırı sonrası görme yetisini tamamen kaybeden ve vücudunun yarısı felç olan Ahmed’in kafatasının bir bölümü ameliyatla alındı. Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi’nde tedavi altında bulunan Ahmed, komada ve beyin ölümü aşamasında yaşam mücadelesi veriyor. Yetersiz beslenme nedeniyle durumu daha da ağırlaşan Ahmed, yalnızca sıvı ve serumla beslenebiliyor.

1 /15

2 /15

3 /15

4 /15

5 /15

6 /15

7 /15

8 /15

9 /15

10 /15

11 /15

12 /15

13 /15

14 /15