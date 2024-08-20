Katil İsrail ordusu 'güvenli bölge' ilan ettiği Deyr Belah'ta pazar yerini vurdu: 9 kişi öldü

Gazze'deki bir sağlık kaynağının verdiği bilgiye göre, işgalci İsrail ordusunun insani bölge olarak belirlenen ve yerinden edilmiş sivillerin sığındığı yoğun nüfuslu Deyr Belah kentindeki pazar yerine düzenlediği saldırı sonucu 2'si çocuk 1'i kadın olmak üzere toplam 9 kişi yaşamını yitirdi.