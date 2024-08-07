Katil İsrail'den Beyt Hanun için tahliye emri: Derhal Gazze Şehri'nin merkezindeki sığınaklara geçin

“Gazze'deki aileler, neredeyse her gün yeni tahliye emirleri yayınlandığı için yerinden edilmeyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Birçok kez yer değiştirmek zorunda kalan ve sürekli olarak saldırı ve bombardıman tehdidi altında olan insanlar tükenmiş durumda. Gidecek yer kalmadı ve hiçbir yer güvenli değil. Gazze'nin derhal ateşkese ihtiyacı var. Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Sürekli askeri operasyonların ortasında, aileler gidecek hiçbir yerleri olmadan zorla yerlerinden ediliyor. Tahliye emirleri neredeyse günlük bir olay, barınaklar aşırı kalabalık ve insanlar patlamamış mühimmatın neden olduğu ağır risklerle yıkılan bölgelere geri dönmek zorunda.”