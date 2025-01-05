Kaybolan kadının sırrı 2 yıl sonra çözüldü: Cesedini Google haritalar ortaya çıkardı

Google Haritalar'da göründü

İnanılmaz bir şekilde, 83 yaşındaki Landrieux’ün nerede olduğuna dair hiçbir ipucu bulunmadan iki yıl geçti. Ailesi, muhtemelen evlerinin arkasındaki kısa bir yürüyüş mesafesinde bulunan Meuse Nehri’ne düşmüş olabileceğini varsaydı. Sonunda bir dedektif, Google Maps ve Google Street View kullanarak kadının adımlarını yeniden takip etmeye çalıştı ve onun beyaz bir kazak ve siyah pantolonla karşıdan karşıya geçtiği görüntülere ulaştı.



