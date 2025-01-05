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Kaybolan kadının sırrı 2 yıl sonra çözüldü: Cesedini Google haritalar ortaya çıkardı

Kaybolan kadının sırrı 2 yıl sonra çözüldü: Cesedini Google haritalar ortaya çıkardı

10:585/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Belçika’da 2020 yılında kaybolan Alzheimer hastası Paulette Landrieux'in iki yıl süren sonuçsuz aramaları Google Haritalar sayesinde son buldu. Kadının kaybıyla ilgilenen yerel bir dedektif, kadının kaybolduğu gün çekilen 360 derecelik Street View görüntülerini inceledi ve Landrieux’ün son görüldüğü yeri tespit etti. Görüntüler, kadının evinin yakınında bir bahçeye doğru yürüdüğünü ortaya koydu. Polis, bu ipucu sayesinde yeniden başlattığı aramada Landrieux’ün cansız bedenine komşusunun bahçesinde ulaştı.

Alzheimer hastası olan Paulette Landrieux, Kasım 2020'de Belçika’nın Andenne kentindeki evlerinde eşi ve bakıcısı tarafından en son görüldükten sonra arkasında iz bırakmadan ortadan kayboldu.


İki yıldır kimse bulamamıştı

Bunun ardından termal görüşe sahip helikopterler, dronlar ve iz süren köpekler dahil bir arama ekibi oluşturuldu, ancak tüm çabalara rağmen yaşlı kadın bulunamadı.



"Street View" özelliği sayesinde bulundu

Ortaya çıkan son görüntülerde Landrieux, evinden dışarı çıkarak yola doğru yürümeye başlıyor. Tam bu sırada, Google Haritalar aracı Rue Reppe sokağından yeni görüntüler topluyor. Google, bu sokağı 11 yıl sonra ilk kez görüntülüyordu ve "Street View" özelliği, kadını komşusunun bahçesine inen merdivenlerden aşağı inerken görüntüledi.


Bu esnada, kocası bahçede çamaşır asıyordu ve Google Haritalar aracı, 360 derecelik panoramik bir görüntüyle onu da aynı karede kaydetti.


Google Haritalar'da göründü

İnanılmaz bir şekilde, 83 yaşındaki Landrieux’ün nerede olduğuna dair hiçbir ipucu bulunmadan iki yıl geçti. Ailesi, muhtemelen evlerinin arkasındaki kısa bir yürüyüş mesafesinde bulunan Meuse Nehri’ne düşmüş olabileceğini varsaydı. Sonunda bir dedektif, Google Maps ve Google Street View kullanarak kadının adımlarını yeniden takip etmeye çalıştı ve onun beyaz bir kazak ve siyah pantolonla karşıdan karşıya geçtiği görüntülere ulaştı.


Bu keşfin ardından, polis aramayı yeniledi ve bu kez kadının evinin tam karşısındaki bahçeyi inceledi. İki yılın sonunda, Landrieux komşusunun bahçesinin hemen altında bulundu. Soruşturmalar, bahçenin açık bir kısmından düştüğünü ve talihsiz bir şekilde kısa bir süre sonra hayatını kaybettiğini ortaya çıkardı.


#Google
#Google Haritalar
#ceset
#kayıp

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