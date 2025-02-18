'Kırmızı 3' gıda boyası neden yasaklandı: Hangi ürünlerde yer alıyor?

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Kırmızı 3 adı verilen sentetik boyanın gıdalarda ve ilaçlarda kullanımını yasakladı.
Ajans, çalışmaların eritrosin olarak da bilinen boyanın laboratuvar farelerinde kansere neden olduğunu bulduğu için harekete geçtiğini söyledi.
Federal bir yasa, FDA'nın hayvanlarda kansere neden olduğu tespit edilen herhangi bir katkı maddesini yasaklamasını gerektiriyor, ancak yetkililer Red 3'ün sıçanlarda kansere yol açma şeklinin insanlarda olmadığını vurguladı.
Ancak boya, yaygın gıdalarda ve diğer ürünlerde yaygın olarak bulunan birkaç sentetik renkten yalnızca biri.
YAPAY RENKLER NELERDİR?
Sentetik boyalar, doğada bulunmayan petrol bazlı kimyasalları olarak yer alıyor. St. Louis merkezli bir gıda boyası ve tatlandırıcı tedarikçisi olan Sensient Food Colors'a göre, gıdalarda ürünlerin "görsel çekiciliğini arttırmak" için yaygın olarak kullanılıyorlar.
ABD yemeklerinde Red 3 de dahil olmak üzere dokuz boyaya izin verildi.
Gıdalardaki diğer yaygın renk katkı maddeleri Mavi 1, Mavi 2, Yeşil 3, Kırmızı 40, Sarı 5 ve Sarı 6. İzin verilen iki renk daha nadiren kullanılıyor ve bunlar Narenciye Kırmızısı 2 ve Turuncu B.
FDA, sentetik renk katkı maddelerini onaylar ve kullanımlarını düzenleyen kurum olarak öne çıkıyor.
FDA'nın Red 3 ile ilgili son açıklamasında, üreticilerin boyayı ürünlerinden çıkarmak için Ocak 2027'ye kadar süreleri var.
Öksürük şurupları gibi yutulan ilaçların üreticilerinin Ocak 2028'e kadar süreleri var.
BU BOYALAR KİMLERİ ENDİŞELENDİRİYOR VE NEDEN?
Kamu Yararına Bilim Merkezi de dahil olmak üzere tüketici savunucuları, fare-kanser bağlantısı nedeniyle Red 3'ü gıdalardan yasaklamak için uzun süredir lobi yapıyorlardı.
Boya, kozmetikte onlarca yıldır yasaklandı, ancak gıdalarda veya yutulan ilaçlarda yasaklanmadı.
Diğer araştırmalar, yapay renkleri, özellikle dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu veya DEHB riski taşıyanlar için hiperaktivite ve dürtüsellik dahil olmak üzere bazı çocuklarda davranış sorunlarına bağlamıştı.
Ohio State Üniversitesi'nde emeritus psikiyatri profesörü olan Dr. L. Eugene Arnold, "Yapay renkler DEHB'nin ana nedeni değildir, ancak bazı vakalara önemli ölçüde katkıda bulunabilirler" dedi.
FDA, renk katkı maddelerinin çocukların davranışları üzerindeki etkilerini gözden geçirdiğini ve değerlendirdiğini söylüyor.
Bilim adamlarının, çoğu çocuğun onları tüketirken hiçbir olumsuz etki yaşamadığına inandığını, ancak bazı çocukların bunlara karşı hassas olabileceğini kabul ettiğini söylüyor.
Yakın tarihli bir AP-NORC anketine göre, Amerikalıların yaklaşık üçte ikisi, ilave şeker veya boya gibi bileşenleri çıkarmak için işlenmiş gıdaları kısıtlamayı veya yeniden formüle etmeyi tercih ediyor.
DİĞER RENKLER YASAKLANACAK MI?
Gıdalardaki sentetik boyaların uzaklaştırılması için ivme kazanılıyor.
Geçen yıl Kaliforniya, devlet okullarında servis edilen yiyeceklerden altı yapay gıda boyasını yasaklayan ilk eyalet oldu.
Bir düzineden fazla eyalet yasama organı, bu yıl okul öğle yemeklerinde veya herhangi bir ortamda gıdalarda sentetik boyaları yasaklayacak yasa tasarılarını kabul edebilir.
Ekim ayında protestocular, WK Kellogg Co.'nun Apple Jacks ve Froot Loops gibi tahıllardan yapay boyaları çıkarmasını talep etti.
Yakın zamanda ABD sağlık ve insan hizmetleri sekreteri olarak onaylanan Robert F. Kennedy Jr., gıdalardaki yapay boyalara ve diğer kimyasallara odaklanmak da dahil olmak üzere "Amerika'yı Yeniden Sağlıklı Hale Getirme" vaadiyle kampanya yürüttü.
Desteği, diğer endişelerin yanı sıra ABD gıda arzında yapay içeriklere ve aşırı işlemeye son verilmesi çağrısında bulunan sosyal medyadaki kadınlar olan "MAHA anneleri" tarafından desteklendi.
Kennedy, onay duruşması sırasında "Kırmızı boyanın kansere neden olduğunu söylediğim için komplo teorisyeni olarak adlandırıldım. Şimdi, FDA bunu kabul etti ve yasakladı" dedi.
PEKİ YA DOĞAL RENKLER?
Doğal içerikli gıdalara renk katmak mümkün. Bazı üreticiler, Red 3'ü çıkarmak için ürünleri zaten yeniden formüle etti.
Onun yerine pancar suyu kullanıyorlar, böceklerden yapılan bir boya olan karmin veya mor tatlı patates, turp ve kırmızı lahana gibi gıdalardan elde edilen pigmentler.