'Kırmızı 3' gıda boyası neden yasaklandı: Hangi ürünlerde yer alıyor?

YAPAY RENKLER NELERDİR?

Sentetik boyalar, doğada bulunmayan petrol bazlı kimyasalları olarak yer alıyor. St. Louis merkezli bir gıda boyası ve tatlandırıcı tedarikçisi olan Sensient Food Colors'a göre, gıdalarda ürünlerin "görsel çekiciliğini arttırmak" için yaygın olarak kullanılıyorlar.