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Los Angeles'ta yangın yeniden başladı: 500 dönümlük bir alanı kapsıyor

Los Angeles'ta yangın yeniden başladı: 500 dönümlük bir alanı kapsıyor

10:3123/01/2025, Perşembe
DHA
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<p>Los Angeles'ta yetkililer, Castaic Gölü çevresinde yeni bir yangının çıktığını ve kısmi tahliyelerin başladığını açıkladı.&nbsp;</p>
Los Angeles'ta yetkililer, Castaic Gölü çevresinde yeni bir yangının çıktığını ve kısmi tahliyelerin başladığını açıkladı.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde yeni bir yangının çıktığı belirtildi.

California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı, yangının büyüklüğünün 500 dönümlük bir alanı kapsadığını duyurdu.

Yetkililer, yangın nedeniyle bölgedeki bir ilkokulun ve hapishanenin tahliye edilmesine karar verildiğini belirterek, bölgedeki bazı otoyolların da geçici olarak trafiğe kapatıldığını kaydetti.

Ulusal Hava Durumu Servisi'nden yapılan açıklamada ise hafta sonu bölgede yağmur beklendiği ancak bunun devam eden yangınları söndürmeye yetmeyeceği, düşük de olsa heyelan riskinin de bulunduğu bildirildi.

#Los Angeles
#ABD
#Orman Yangını

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