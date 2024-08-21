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Dünya

Lübnan'da Fetih Hareketi generali İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybetti

14:08 - 21/08/2024 mercredi
IHA
<p>İsrail, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını sürdürüyor.&nbsp;</p>
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan'da Filistinli Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El Aksa Şehitleri Tugayları generali aracının hava saldırısında hedef alınması sonucu hayatını kaybetti.

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İsrail ordusu, Sayda şehrinde Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin (Fetih) silahlı kanadı El Aksa Şehitleri Tugayları Tuğgenerali Halil el-Makdah'ın aracına hava saldırısı düzenledi. 

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Makdah saldırıda hayatını kaybederken, alevler içinde kalan araç küle döndü. 

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Saldırıda yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Makdah'ın kardeşi komutan Munir el-Makdah yaptığı açıklamada, “Zafere veya şehit olmaya giden yoldayız. Suikastlar bizi daha da güçlendiriyor. Şehitlik bir onurdur. Direniş sahada kalmaya kararlıdır” dedi.

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#Lübnan
#Fetih Hareketi
#İsrail
il y a 1 heure
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