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Dünya

Maduro Venezuelalı göçmenler tarafından protesto edildi: Seçim sonuçlarının şaibeli olduğu iddiası

10:46 - 5/08/2024 Pazartesi
AA

Venezuela'daki göçmenler Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 3. kez seçilmesini Arjantin, Kolombiya ve Şili'de protesto etti. Arjantin, Kolombiya ve Şili'nin başkentlerindeki meydanlarda toplanan Venezuelalı göçmenler, ülkelerinde düzenlenen devlet başkanı seçiminin hileli olduğunu öne sürdü.

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Venezuela Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıkladığı sonuçların şaibeli olduğunu savunan yüzlerce kişi ellerinde Venezuela bayraklarıyla protesto gösterisinde bulundu.


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Maduro karşıtı sloganlar atan kalabalık gruplar, uluslararası toplumdan Venezuela hükümetine baskı yapmasını istedi.


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Muhalefetin seçimleri kazandığını ileri süren eylemciler, olaysız şekilde dağıldı.

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Venezuela'daki seçimler

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimi düzenlenmişti.


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Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

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Seçimin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.

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#Venezuela
#Nicolas Maduro
#başkanlık seçimi
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