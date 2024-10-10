Milton Kasırgası Florida kıyılarına ulaştı: Olağanüstü hal ilan edildi

Yağış tahminleri: Şiddetli yağmurlar ve seller bekleniyor





Florida'nın batı kıyısındaki Tampa, Sarasota, Fort Myers gibi nüfusun yoğun olduğu bölgelerde şiddetli yağışlar, ani sel ve kentsel sel riskiyle birlikte, orta ve büyük nehirlerde taşkınlara yol açma potansiyeline sahip. Yetkililer, sel riskinin felaket düzeyde olabileceği konusunda halkı uyararak gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.





Hazırlıklar yoğunlaştırıldı: Güvenlik önlemleri artırıldı





Florida yetkilileri, kasırgaya karşı hazırlıkları hızlandırmak amacıyla birçok bölgedeki okul ve iş yerlerinin kapalı kalacağını duyurdu. Tahliye merkezleri kurulmuş durumda ve halkın bu merkezlere yönlendirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Güvenlik ve acil durum ekipleri, olası kurtarma ve tahliye operasyonları için tam kapasiteyle hazır durumda bekliyor.



