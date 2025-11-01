Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Mısır'da 'dördüncü piramit' olarak adlandırılan Büyük Mısır Müzesi törenle açıldı

Mısır'da 'dördüncü piramit' olarak adlandırılan Büyük Mısır Müzesi törenle açıldı

23:311/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber

Mısır’ın başkenti Kahire’nin batısında Giza Piramitlerinin yakınında inşa edilen ve "dördüncü piramit" olarak adlandırılan Büyük Mısır Müzesi düzenlenen törenle açıldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 79 ülkeden resmi heyetlerin bulunduğu törene 39 ülke kral, prens, devlet ve hükümet başkanı düzeyinde temsil edildi.



Müzenin bahçesinde, arka planda Mısır'ın meşhur "üç piramit silueti" eşliğinde müzik dinletisi yapıldı.


Etkinliğe katılan gruplar firavun dönemine ait kıyafetlerini sergilerken, sahne gösterileri sergilendi.

Törende eski Kültür Bakanı Faruk Hüsni başta olmak üzere Mısır'dan birçok önemli isim konuşmalar yaparken, müzeyi kurma fikrini anlatan Hüsni, "Mısır'ın bu müzeye sahip olması hayalinin gerçekleştiğini" ifade etti.



Büyük Mısır Müzesi kapılarını açtı


Kahire'nin batısında, Giza Piramitlerine 2 kilometre mesafede inşa edilen Büyük Mısır Müzesi, uzun yıllardır süren çalışmaların ardından bugün resmen ziyarete açıldı.

Mısır'ın Eski Kültür Bakanı Faruk Husni tarafından 1990'larda ortaya atılan ve 2002'de dönemin Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in temelini attığı proje, 2014'te Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin talimatıyla yeniden hız kazanmıştı.



Yaklaşık 1 milyar dolara mal olan ve büyük bölümü Japonya'nın kredileriyle finanse edilen müze, 490 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük arkeoloji komplekslerinden birisi olma özelliğini taşıyor.



Ziyaretçilerin, müzenin cam cephesinden piramitleri izleyebilmesi ve Kral Tutankamon’un 5 bini aşkın eseriyle 57 binden fazla tarihi eseri görebilmesi planlandı.



Üçgen formdaki mimarisiyle "dördüncü piramit" olarak adlandırılan Büyük Mısır Müzesi'nde Yunan-Roma dönemine ait eserler de sergileniyor.



#Mısır
#Piramit
#Müze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Kasım 2025 Hafta sonu gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları