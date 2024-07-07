Sırpların yıktığı camiyi Türkiye yeniden ayağa kaldırdı: 12 Temmuz'da ibadete açılacak

Gorajde bölgesinde son 10 yılda üçüncü camiyi ibadete açacaklarını belirten Pitic, "Daha yapmamız gereken çok iş var. Caminin yeniden yapımıyla Cajnice'nin yeni ruh, yeni ivme kazanacağını, Boşnakların buraya daha sık gelebilmek için bir neden bulacağını düşünüyorum. Burada sürekli olarak düzenlenecek bazı etkinlikler de planladık, 15 Eylül'deki merkezi mevlit programını bu camide yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.