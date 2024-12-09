Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
SMO'dan PKK/YPG'den temizlenen Tel Rıfat'ta zafer yemeği: Mutluyuz Suriye'de nizamı sağlayacağız

SMO'dan PKK/YPG'den temizlenen Tel Rıfat'ta zafer yemeği: Mutluyuz Suriye'de nizamı sağlayacağız

15:049/12/2024, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
<p>Suriye Milli Ordusu (SMO) terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Rıfat'ta kontrolü sağlamaya devam ediyor.&nbsp;</p>
Suriye Milli Ordusu (SMO) terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Rıfat'ta kontrolü sağlamaya devam ediyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Rıfat'ta halka 'zafer' yemeği dağıttı.

Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde temizlenen Tel Rıfat'ta insanlar 8 yıl aranın ardından özgürlüğe kavuşurken, SMO halka yardım eli uzatıyor. 

Bölgedeki zulmü bitirmek için terör örgütüne karşı savaşan SMO, bölge halkına 'zafer' yemeği dağıttı.

Kesilen deveyle insanlara yemek dağıttıklarını dile getiren Muhammet Hafız, "Elhamdülillah Tel Rıfat'a medeniyeti getirdik. Suriye'de nizamı sağlayacağız" dedi.

Tel Rıfat'ın artık güvenli olduğunu dile getiren Hüseyin Hülyasabah ise, "Mutluyuz. Tel Rıfat artık temiz ve güvenli" ifadelerini kullandı.

#SMO
#PKK
#Suriye

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Rad Suresi’nde gök gürültüsü nasıl anlatılıyor?