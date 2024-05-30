Son altı ayda beşinci kez patladı: İzlanda alarma geçti! Lavlar 50 metre yükseldi

Grandavik kenti boşaltılmıştı!

Yetkililer, Aralık ayında başlayan ve bugüne kadar 5'inci kez patlayan yanardağ sebebiyle Grindavik kentinin tahliyesini emretmişti. Yakınlardaki Blue Lagoon jeotermal tesisleri de kapatılmış ve müşterileri tahliye edilmişti. Daha fazla hasar olmaması için lavları bölge altyapısından uzaklaştırılacak şekilde bariyerler inşa edilmişti.