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Dünya

Su krizinin yaşandığı Gazze'de Filistinliler kuyu kazarak suya ulaşmaya çalışıyor

15:58 - 6/06/2024 Perşembe
AA

Terör devleti İsrail Filistin halkına yönelik insanlık dışı katliamlarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Katil sürüsü İsrail'in Gazze'ye yönelik aylardır devam eden saldırıları nedeniyle kentte yaşanan su krizine çözüm arayan El-Şati Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, ellerindeki basit imkanlarla kuyu kazarak suya ulaşmaya çalışıyor. Kuyu kazarak suya ulaşmaya çalışan Filistinliler yaşam mücadelesi veriyor.

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Katil sürüsü İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü soykırım devam ederken, bölgedeki insani kriz derinleşmeye devam ediyor.


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İsrail'den Gazze Şeridi'ne giden su borularındaki su akışının durdurulması sonucu kentte yaşanan su krizi her geçen gün daha da derinleşiyor.


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İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik aylardır devam eden saldırılar nedeniyle kentte yaşanan su krizine çözüm arayan El-Şati Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, ellerindeki basit imkanlarla kuyu kazarak suya ulaşmaya çalışıyor. 

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Kuyu kazarak suya ulaşmaya çalışan Filistinliler yaşam mücadelesi veriyor.

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İşte o görüntüler...

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#Gazze
#Filistin
#İsrail
#su krizi
#kuyu
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