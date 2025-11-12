Yeni Şafak
Suriye'deki Daraya kenti devrik Esed rejimi saldırılarının izlerini taşıyor

12:4712/11/2025, Çarşamba
AA
Suriye'nin başkenti Şam’ın batısındaki Daraya kenti, devrik Beşşar Esed rejimi saldırılarının izlerini taşıyor. Daraya'da yıllarca süren iç savaş ve saldırılar nedeniyle bölgede ağır yıkım oluştu. Çok sayıda binanın tamamen yıkıldığı kentte, sokaklar enkazla kaplanmış durumda. Bölgeye dönen az sayıda aile, yıkıntılar arasında yaşamlarını yeniden kurmaya çalışıyor.

