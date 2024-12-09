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Suriye'den kaçarak Türkiye'ye sığınan aile 8 yıl sonra evine döndü

Suriye'den kaçarak Türkiye'ye sığınan aile 8 yıl sonra evine döndü

15:169/12/2024, Pazartesi
IHA
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Suriye'de muhalif grupların rejime karşı başlattığı ilerleyişin sonuç vermesiyle ülkeye göç başladı. 2016 yılında yaşanan iç savaş sonrası Suriye'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Elvuş ailesi rejimin devrilmesiyle Halep kentinteki evlerine döndü. Suriye'deki evine 8 yıl sonra dönen Suphi Elvuş yaptığı açıklamada, “Burada savaş bitti. Evimden uzak olmak çok zordu. Türkiye'ye 2016 yılında gittim ve bugün evime geldim. İhtiyacımız çok, yeniden başlamak zor” dedi.

Muhalif grupların Esad rejiminden temizlediği Suriye'nin Halep kentinde insanların memleketlerine dönüşleri sürüyor.


Ülkede 2016 yılında yaşanan iç savaş sonrası Türkiye'ye sığınan Elvuş ailesi de evlerine dönen Suriyeliler arasında yer aldı.



Suriye'deki evine 8 yıl sonra dönen Suphi Elvuş yaptığı açıklamada, “Burada savaş bitti. Evimden uzak olmak çok zordu. Türkiye'ye 2016 yılında gittim ve bugün evime geldim. İhtiyacımız çok, yeniden başlamak zor” dedi.



#Suriye
#Halep
#Türkiye

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