Suriye'nin güvenliği onlara emanet: Bin kişilik kolluk kuvveti göreve hazır

Hatib, önümüzdeki günlerde eğitimlerin yoğunlaştırılacağına işaret ederek, "Yeni mezun polisler, lise veya üniversite düzeyinde çeşitli eğitim niteliklerine sahip ve karakollar ile trafik birimlerinde görev almak üzere Suriye'nin farklı bölgelerine dağıtılacak." ifadelerini kullandı.







