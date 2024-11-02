Tayvan'da tayfun felaketi: Üç kişi öldü 690 kişi yaralandı

Hsinchu, Taoyuan ve Hualien'de yolların kapanması nedeniyle 3 bölgeye halen ulaşılamazken Taichung ve Nantou'da da çok sayıda yolun hasar görerek kapandığı bildiriliyor.





Tayfun, tarımda 480 milyon Yeni Tayvan doları (15 milyon dolar) maddi zarara yol açarken, en çok zarar Hualien ve Yulin illerinde görüldü.