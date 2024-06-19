Tek umudu Türkiye: Kanser hastası Ishrah Abı Amsha'ın yaşam mücadelesi

Israh ve annesi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle önce Refah kentine, ardından Nuseyrat kampına göç etmek zorunda kaldı.
Kanser hastası olan Filistinli Israh Abu Amsha, çocukluğundan beri gözünden toplam 17 ameliyat geçirdi.
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Annesinin, kızını Türkiye'de tedavi ettirmek amacıyla biriktirdiği para, savaşın patlak vermesi ve evlerinin bombalanması sonucu kayboldu.
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Anne ve kızı Israh, çadırda yaşam mücadelesi vererek tedavi edileceği günü bekliyor.
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31 dakika önce