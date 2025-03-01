Trump-Zelenski tartışması Avrupa'ya bomba gibi düştü: Batı liderleri ne dedi?

Dünya liderleri, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile tartışan Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'ye desteğini açıkladı.
ABD Başkanı Trump, ikinci kez göreve geldikten sonra ilk kez Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya gelirken görüşmeye, ikili arasındaki tartışma damga vurdu.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, tartışma sonrası yaptığı açıklamada, "Ukrayna Avrupa'dır. Ukrayna'nın yanındayız. Saldırgana karşı mücadeleye devam edebilmesi için Ukrayna'ya desteğimizi artıracağız. Bugün, özgür dünyanın yeni bir lidere ihtiyacı olduğu açıkça ortaya çıktı. Bu meydan okumayı üstlenmek bize, Avrupalılara düşüyor" ifadelerini kullandı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz da yaptığı yazılı açıklamada, “Hiç kimse barışı Ukrayna vatandaşlarından daha fazla isteyemez. Bu nedenle kalıcı ve adil bir barışa giden yolu bulmak için birlikte çalışıyoruz. Ukrayna Almanya'ya ve Avrupa'ya güvenebilir” dedi.
Bir önceki Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Trump ve (ABD Başkan Yardımcısı JD) Vance utanç verici bir gösteri sergilediler. Bu davranışlarından utanç duyuyorum. ABD daha iyisini hak ediyor” açıklamasını yaptı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Beyaz Saray'daki Trump-Zelenski tartışmasına ilişkin, “Batı'nın bölünmesi hepimizi daha da zayıflatıyor ve medeniyetimizin çöküşünü görmek isteyenlerin işine yarıyor. Bu, gücünün veya etkisinin değil her şeyden önce özgürlük olmak üzere üzerine kurulduğu ilkelerin yok olmasını isteyenlere fayda sağlıyor. Bölünme kimsenin çıkarına olmaz” dedi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise, “Ukrayna, İspanya seninle” ifadelerini kullandı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da sosyal medya hesaplarından ortak mesaj paylaştı. Mesajda, “Saygınlığınız Ukrayna halkının cesaretini onurlandırıyor. Güçlü, cesur ve korkusuz olun. Başkan Zelenski asla yalnız değilsiniz. Adil ve kalıcı bir barış için sizinle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron mesajında, “Üç yıl önce Ukrayna'ya yardım etmekte ve Rusya'ya yaptırım uygulamakta haklıydık ve bunu yapmaya devam etmeliyiz. ‘Biz' derken Amerikalıları, Avrupalıları, Kanadalıları, Japonları ve diğerlerini kastediyorum. Yardım eden ve etmeye devam eden herkese teşekkür ederim. Ve başından beri savaşanlara saygı duyuyorum; çünkü onlar onurları, bağımsızlıkları, çocukları ve Avrupa'nın güvenliği için savaşıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.
Fransa Başbakanı François Bayrou açıklamasında, “Volodimir Zelenski, Washington'da boyun eğmeyerek, Avrupa'nın onuru oldu. Artık geriye, Avrupalılar olarak ne olmak istediğimize karar vermemiz kalıyor veya kısacası var olmak isteyip istemediğimize” dedi.
Slovenya Başbakanı Robert Golob, Ukrayna'ya desteklerini yineleyerek, “Hepinize bir şeyi hatırlatmak isterim: Rusya saldıran taraf ve Ukrayna saldırı altında. Ukrayna sadece kendisi için değil bütün Avrupa'nı güvenliği için mücadele ediyor” ifadelerini kullandı.
Ne yaşanmıştı?
Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump ile Zelenskiy arasında, Oval Ofis'teki soru-cevap bölümünde uzun süren bir tartışma yaşanmış, Trump Zelenskiy'ye, "Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun ve bu yaptığın bizim ülkemize saygısızlık. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme çünkü bunu tam olarak dikte edecek konumda değilsin" demişti.
İkili arasındaki tartışmanın devam etmesi üzerine Trump, "Ülkenizin başı büyük belada. Bunu biliyorsun. Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum" ifadesini kullanmıştı.
Zelenskiy ise ABD ile yapacakları nadir toprak elementleri anlaşması için mevcut metnin "yeterli" olmadığını kaydederek, "Sadece ateşkesi asla kabul etmeyeceğiz. Güvenlik garantileri olmadan hareket etmeyeceğiz" demişti.
Kameralar karşısında uzun tartışmanın ardından görüşme sona ermiş, daha sonra Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, yapılması planlanan ortak basın toplantısının iptal edildiğini duyurmuştu. Ortak basın toplantısının ve anlaşma imza töreninin iptal edilmesinin ardından Zelenskiy, Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.