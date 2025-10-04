Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Trump'ın çağrısına rağmen saldırıyorlar: İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 7'si çocuk 17 kişi hayatını kaybetti

Trump'ın çağrısına rağmen saldırıyorlar: İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 7'si çocuk 17 kişi hayatını kaybetti

23:054/10/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında bebeklerin de olduğu 17 kişinin hayatını kaybettiği, 40'tan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, kuzeydeki Gazze kentinin et-Tuffah Mahallesi'nde bir binayı bombaladığı belirtildi.



İsrail'in söz konusu hava saldırısında aralarında bebeklerin de olduğu 7'si çocuk 17 kişinin yaşamını yitirdiği ve 40'tan fazla kişinin yaralandığı aktarılırken, saldırıya maruz kalan binanın enkazında 20 kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.



Filistinli sağlık kaynakları ve görgü tanıklarına göre İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Gazze’ye yönelik saldırıları derhal durdurun" çağrısına rağmen gece saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerini hedef almaya ediyor.



İsrail'in geceden beri Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda ölen Filistinli sayısının 46'ya ulaştığı belirtildi.



#Gazze
#İsrail
#Ölüm
#Donald Trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli emeklilik gelecek mi yasa ne zaman çıkacak, 2000 - 2008 arası sigorta girişi olanlar için kademeli geçiş modeli yaş prim şartı açıklandı