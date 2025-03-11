Trump'ın ele geçirmek istediği Grönland'da seçmenler sandık başına gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'ele geçirme' iddialarının sürdüğü Grönland'da seçmenler, parlamentonun yapısını belirlemek adına sandık başına gidiyor. Seçmenler, başkent Nuuk'taki merkezde oy kullanırken Başbakan Mute Bourup Egede de oyunu verdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın "kontrolünü ele geçirmeye" yönelik tehditlerinin sürdüğü Grönland'da seçmenler, parlamentonun yapısını belirlemek için bugün sandık başına gidiyor.
Genel seçim için Grönland'ın başkenti Nuuk'ta ülkenin tek oy verme merkezi kuruldu.
Dünyanın en büyük adasında bugün yapılacak seçimde, 31 sandalyeli parlamento Inatsisartut'un yapısı belirlenecek.
Oy verme işlemi yerel saatle 09.00'da başlayacak ve akşam 20.00'de sona erecek.
Grönland'ın mevcut Başbakanı Mute Bourup Egede oy kullandı.