Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Trump'ın ele geçirmek istediği Grönland'da seçmenler sandık başına gidiyor

Trump'ın ele geçirmek istediği Grönland'da seçmenler sandık başına gidiyor

21:2011/03/2025, Salı
AA
Sonraki haber
<p></p>

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'ele geçirme' iddialarının sürdüğü Grönland'da seçmenler, parlamentonun yapısını belirlemek adına sandık başına gidiyor. Seçmenler, başkent Nuuk'taki merkezde oy kullanırken Başbakan Mute Bourup Egede de oyunu verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "kontrolünü ele geçirmeye" yönelik tehditlerinin sürdüğü Grönland'da seçmenler, parlamentonun yapısını belirlemek için bugün sandık başına gidiyor.

Genel seçim için Grönland'ın başkenti Nuuk'ta ülkenin tek oy verme merkezi kuruldu.

Dünyanın en büyük adasında bugün yapılacak seçimde, 31 sandalyeli parlamento Inatsisartut'un yapısı belirlenecek.

Oy verme işlemi yerel saatle 09.00'da başlayacak ve akşam 20.00'de sona erecek.

Grönland'ın mevcut Başbakanı Mute Bourup Egede oy kullandı.

#Grönland
#seçim
#seçmen
#sandık
#ABD
#Donald Trump

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul sahur vakti 12 Mart 2025: İstanbul'da sahur saat kaçta? Sabah ezanı saatleri