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Trump'ın yemin töreninin ardından sonra geçişler kapatıldı

Trump'ın yemin töreninin ardından sonra geçişler kapatıldı

10:3321/01/2025, Salı
AA
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<p>ABD basını ve sosyal medyada yer alan haberlerde, zırhlı polislerin Texas'taki El Paso şehrinde yer alan sınır geçişini kapattığı görüldü.</p>
ABD basını ve sosyal medyada yer alan haberlerde, zırhlı polislerin Texas'taki El Paso şehrinde yer alan sınır geçişini kapattığı görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninin ardından Texas'ta bulunan El Paso şehrindeki sınır geçişi kapatıldı.

Hoparlörlerden yapılan duyurularda, "Bu noktayı geçenler gözaltına alınma, kovuşturma ve gerekli olması halinde fiziksel güçle karşılaşacak" uyarıları yapıldı.

Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi de Trump'ın yemin töreninin ardından ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurmuştu.

Trump, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkati çekerek, 2019'daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip, yasa dışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini belirtmişti.

Konuşmasında düzensiz göçmenler için "suçlu" nitelemesi yapan Trump, ayrıca ABD'nin güney sınırına asker göndereceğini bildirmişti.

#Donald Trump
#ABD
#Texas

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