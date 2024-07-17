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Dünya

Tüm dünyaya damga vuran kareler: İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kutlanırken Gazze'de yaşananlar

14:10 - 17/07/2024 Çarşamba
AA

Katil sürüsünün Gazze'deki soykırımı sürerken Avrupa'nın en büyük futbol turnuvası olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ile İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'deki yıkım ve insani kriz, son dönemde dünya gündeminde yer alan iki önemli konu başlığı oldu. İki önemli gündem maddesinden yansıyan bazı fotoğraflar arasında ise benzerlikler göze çarptı. 6 Haziran 2024 tarihinde İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde bir binaya saldırı düzenlemişti. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi. İşte tüm dünyayı etkileyen o fotoğraf kareleri...

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6 Haziran 2024 tarihinde İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde bir binaya saldırı düzenlemişti. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.14 Haziran 2024 tarihinde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında ev sahibi Almanya ile İskoçya, Münih Futbol Arena'da karşılaşmıştı. Mücadele öncesinde seremoni düzenlendi.

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İşte Dünyada 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kutlanırken Gazze'de yaşananlar ve iki kare arasındaki benzerlik.

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#Gazze
#2024 Avrupa Futbol Şampiyonası
#fotoğraf
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