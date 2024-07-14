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Türk halkının kutlu zaferi Londra sokaklarında: 15 Temmuz'u anlatan görsellerin yer aldığı LED ekranlı araçlar şehri dolaştı

14:25 - 14/07/2024 Pazar
AA
<p>Londra'da bakanlıklar, devlet kurumları, parlamento ile tarihi ve turistik yapıların bulunduğu bölgelerde dolaşan LED ekranlı araçlar, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini ve Türk halkının buna karşı mücadelesini anlattı.</p>
Londra'da bakanlıklar, devlet kurumları, parlamento ile tarihi ve turistik yapıların bulunduğu bölgelerde dolaşan LED ekranlı araçlar, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini ve Türk halkının buna karşı mücadelesini anlattı.

Üzerinde Türk halkının 15 Temmuz darbe girişimine karşı sergilediği direniş ve mücadeleyi anlatan görsel ve yazıların yer aldığı LED ekranlı araçlar, Londra sokaklarında dolaştı.

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Kentin en ünlü meydanlarından Piccadilly'den yola çıkan LED ekranlı araçlar, Oxford Caddesi, Trafalgar Meydanı, İngiltere Parlamentosu, Tower Bridge ve Hyde Park gibi kentin tarihi ve turistik bölgelerinde tur attı.

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Araçların üzerinde “Demokrasinin zaferi” ve “Türkiye Yüzyılının kahramanları” yazılarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde çekilen ödüllü fotoğraf yer aldı.

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15 Temmuz'da "Türkiye'nin Demokrasi Zaferi" paneli düzenlenecek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Londra'da "Türkiye'nin Demokrasi Zaferi" paneli düzenlenecek.

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İngiltere Parlamentosu karşısındaki Queen Elizabeth II Centre'da gerçekleştirilecek panelde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Lordlar Kamarası Üyesi Qurban Hussain, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve İngiliz Türk Birliği Başkanı Murat Şükrü Acar açılış konuşmalarını yapacak.

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Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Büşra Aktuna moderatörlüğünde düzenlenecek panelde, 15 Temmuz gazisi Tayyip Ayvalıoğlu, oyuncu Sinan Albayrak, Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Enes Bayraklı ile hukukçu ve Manchester Belediyesi Meclis Üyesi Jawad Amin konuşma yapacak.

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Panel, 15 Temmuz'da yerel saatle 18.00'de yapılacak.

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#15 Temmuz
#Londra
#İngiltere
1 saat önce
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