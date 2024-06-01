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Dünya

Ukrayna: Rus güçlerinin füze saldırısında en az 4 ölü 24 yaralı

07:55 - 1/06/2024 Cumartesi
AA
<p>Ukraynalı sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerinden yaralı vatandaşları kurtarmaya ve ilk müdahalede bulunmaya devam ediyor.</p>
Ukraynalı sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerinden yaralı vatandaşları kurtarmaya ve ilk müdahalede bulunmaya devam ediyor.

Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'da ülkenin ikinci büyük kenti Harkiv'de bir yerleşim yerine yönelik Rus güçlerince düzenlenen füze saldırısında en az 4 kişinin öldüğü 24 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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#Ukrayna
#Rusya
#Savaş
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