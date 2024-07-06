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Dünya

UNRWA: İsrail'in tahliye emri sonrası Han Yunus'ta 250 bin kişi yerinden edildi

11:24 - 6/07/2024 Cumartesi
DHA
<p>UNRWA, İsrail'in Han Yunus'ta verdiği tahliye emirinin ardından Gazzeli ailelerin bölgeyi terk etmeye başladığını açıklamıştı.</p>
UNRWA, İsrail'in Han Yunus'ta verdiği tahliye emirinin ardından Gazzeli ailelerin bölgeyi terk etmeye başladığını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA) İsrail'in Han Yunus'ta verdiği tahliye emirinin ardından 250 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

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Yapılan açıklamada, “Sadece birkaç hafta önce, yoğun İsrail bombardımanının evlere ve binalara zarar vermesi ya da yıkması nedeniyle Han Yunus terk edilmiş durumdaydı, ancak İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Mayıs ayı başında Refah'a girmesinin ardından başka seçenekleri kalmayan aileler buraya gitti” ifadeleri kullanılmıştı. UNRWA dün yaptığı açıklamada, “Gazze'de yaklaşık 250 bin kişi, İsrailli yetkililerin bu hafta başında verdiği yeni tahliye emirlerinin ardından bir kez daha yerlerinden edildi. Gidecek güvenli hiçbir yerleri yok. Bu sürekli yerinden edilme ve umutsuzluk döngüsü sona ermelidir” denildi.

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#UNRWA
#İsrail
#Filistin
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