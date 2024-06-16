UNRWA: Yetersiz beslenen 50 bin çocuk tedavi edilemiyor

UNRWA'dan yapılan açıklamada, “İnsani yardım erişimine yönelik kısıtlamaların devam etmesi nedeniyle Gazze'deki insanlar umutsuz düzeyde açlıkla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. 50 binden fazla çocuğun akut beslenme yetersizliği nedeniyle tedaviye ihtiyacı var. Hastanelerin harabeye dönmesi, insani yardım erişiminin kısıtlanması ve Gazze genelinde tıbbi malzeme ve yakıt kıtlığı sağlık durumunu kriz seviyesinin ötesine taşımaktadır” denildi.