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Dünya

UNRWA: Yetersiz beslenen 50 bin çocuk tedavi edilemiyor

11:30 - 16/06/2024 Pazar
DHA
<p>UNRWA'dan yapılan açıklamada, “İnsani yardım erişimine yönelik kısıtlamaların devam etmesi nedeniyle Gazze'deki insanlar umutsuz düzeyde açlıkla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. 50 binden fazla çocuğun akut beslenme yetersizliği nedeniyle tedaviye ihtiyacı var. Hastanelerin harabeye dönmesi, insani yardım erişiminin kısıtlanması ve Gazze genelinde tıbbi malzeme ve yakıt kıtlığı sağlık durumunu kriz seviyesinin ötesine taşımaktadır” denildi.</p>
UNRWA'dan yapılan açıklamada, “İnsani yardım erişimine yönelik kısıtlamaların devam etmesi nedeniyle Gazze'deki insanlar umutsuz düzeyde açlıkla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. 50 binden fazla çocuğun akut beslenme yetersizliği nedeniyle tedaviye ihtiyacı var. Hastanelerin harabeye dönmesi, insani yardım erişiminin kısıtlanması ve Gazze genelinde tıbbi malzeme ve yakıt kıtlığı sağlık durumunu kriz seviyesinin ötesine taşımaktadır” denildi.

Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), Gazze'de 50 bin çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle tedavi altına alınması gerektiğini, yakıt sorunu nedeniyle sağlık tesislerinin çalışamadığını belirtti.

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#UNRWA
#Çocuk
#Filistin
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