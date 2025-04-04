Yer altında kayık keyfi: 80 metre derinlikte tur

Yüksekovalı gruba rehberlik yapan Vahid Arjomand, 18 kişilik grupla İran turuna çıktıklarını belirterek, "Mahabad gezisi sonrasında bölgenin turistik yeri olan Saholan Mağarası'nı ziyaret ettik. Mağara, 1890 yılında Fransız araştırmacı Jacques de Morgan tarafından keşfedilmiş ve bölgede bulunmuş. 80 metre derinlikteki görün derinliği 62 metredir. Bugün 18 kişilik grup, 80 metre derinlikteki gölde tekne turu yaptı" dedi.