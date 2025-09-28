Yunanistan'da 2 yıl önce yaşanan tren kazasının sorumlularının bulunması için eylem yapıldı

Yunanistan'ın Larisa kenti yakınlarındaki Tempi bölgesinde 28 Şubat 2023'te gerçekleşen ve 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasında oğlunu kaybeden Panos Ruçi, çarpışan iki trenden birinde trenle taşınması yasak kimyasal yük olduğuna ilişkin şüphelere atıfla, oğlunun naaşının mezardan çıkarılıp toksikolojik inceleme yapılması talebiyle 14 Eylül'de açlık grevine başladı.







