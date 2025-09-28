Yeni Şafak
Yunanistan'da 2 yıl önce yaşanan tren kazasının sorumlularının bulunması için eylem yapıldı

23:2228/09/2025, Pazar
AA
Yunanistan'da Şubat 2023'teki tren kazasında hayatını kaybeden oğlunun ölüm nedeninin netleştirilmesi için naaşının mezardan çıkarılıp toksikoloji testi yapılması talebiyle açlık grevine başlayan Panos Ruçi'ye destek amacıyla başkent Atina'da eylem yapıldı.

Yunanistan'ın Larisa kenti yakınlarındaki Tempi bölgesinde 28 Şubat 2023'te gerçekleşen ve 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasında oğlunu kaybeden Panos Ruçi, çarpışan iki trenden birinde trenle taşınması yasak kimyasal yük olduğuna ilişkin şüphelere atıfla, oğlunun naaşının mezardan çıkarılıp toksikolojik inceleme yapılması talebiyle 14 Eylül'de açlık grevine başladı.



Ruçi'nin açlık grevine başlamasından iki hafta sonra, talebine destek için Atina'daki Sintagma Meydanı'nda bulunan Parlamento binası önünde eylem düzenlendi.



Eylemciler, tren kazasının tüm ayrıntılarıyla aydınlatılmasını istedi.



Tempi'de 28 Şubat 2023'te aynı ray hattı üzerinde karşı yönlerden gelen bir yolcu treni ile yük treni çarpışmış, kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti. Yunan kamuoyunda, yük vagonunda trenle taşınması yasaklı kimyasallar bulunabileceği şüphesi paylaşılmıştı.​​​​​​​



#Yunanistan
#Tren kazası
#Protesto
