Yunanistan'ın Volos kentinde tonlarca ölü balık nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, ölü balıkların deniz yüzeyini kapladığı 27 Ağustos'tan bu yana devam eden temizlik çalışmalarına rağmen bölgede yaşanan ekolojik felaket ve yoğun kötü kokunun kamu sağlığı üzerinde yaratığı endişe ile bunun yerel ekonomide ve turizmde neden olduğu zarar sebebiyle Volos kentinde 1 ay olağanüstü hal ilan edilmesine karar verdi.







