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Dünya

Yüzlercesini kaldırıma bıraktılar: Almanya'da İsrail'in saldırılarında katledilen Gazzeli çocuklar için anlamlı etkinlik

15:09 - 1/06/2024 Cumartesi
AA
<p>Berlin'in anıt binası olan Neue Wache'nin önünde, 3 Berlinli kadının düzenlediği etkinlik kapsamında Unter den Linden Caddesi'nin yaya kaldırımına, Gazze'deki toplu katliama dikkat çekmek için yüzlerce çift çocuk ayakkabısı konuldu.</p>
Berlin'in anıt binası olan Neue Wache'nin önünde, 3 Berlinli kadının düzenlediği etkinlik kapsamında Unter den Linden Caddesi'nin yaya kaldırımına, Gazze'deki toplu katliama dikkat çekmek için yüzlerce çift çocuk ayakkabısı konuldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü vesilesiyle İsrail'in saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların isimleri okundu.

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Etkinlikte, İsrail saldırılarında öldürülen 15 binin üzerinde Gazzeli çocukların isimleri okunmaya başlandı. 

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Çocukların isimlerinin okunması değişik kişiler tarafından gerçekleştirilecek ve gece yarısına kadar sürecek.

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#Almanya
#Filistin
#Gazze
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