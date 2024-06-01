Yüzlercesini kaldırıma bıraktılar: Almanya'da İsrail'in saldırılarında katledilen Gazzeli çocuklar için anlamlı etkinlik

Berlin'in anıt binası olan Neue Wache'nin önünde, 3 Berlinli kadının düzenlediği etkinlik kapsamında Unter den Linden Caddesi'nin yaya kaldırımına, Gazze'deki toplu katliama dikkat çekmek için yüzlerce çift çocuk ayakkabısı konuldu.
Almanya'nın başkenti Berlin'de, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü vesilesiyle İsrail'in saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların isimleri okundu.
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Etkinlikte, İsrail saldırılarında öldürülen 15 binin üzerinde Gazzeli çocukların isimleri okunmaya başlandı.
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Çocukların isimlerinin okunması değişik kişiler tarafından gerçekleştirilecek ve gece yarısına kadar sürecek.
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5 saat önce