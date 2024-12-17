20 metrekarelik atölyesinde üretiyor: 'Reşik' üretip Avrupa'ya gönderiyor

"37 YILDIR AYAKKABI TAMİR USTALIĞINI YAPIYOR"





37 yılık tamirci olduğunu ve 26 yıl önce 'reşik' ayakkabı üretimine başladığını belirten Emen, "20 metrekarelik bir alanda babamdan kalmış bu mesleği icra ediyorum.'Reşik' adı verilen ayakkabıyı önce Van'a, sonra Türkiye'ye, şimdi de Avrupa ülkelerine tanıtıyoruz. Bizi arayanlara sipariş üzerine gönderiyoruz. Keçi kılından yapılan bu ayakkabılar koku, ter, kaşıntı ve mantar yapmıyor. Yazın serin, kışın da sıcak tutuyor ve su geçirmiyor. Reşiki Bahçesaray'da yaşayan bir kadın tanıdığımızın taban kısmını yapmamız için bize getirmesi ile işe başlamıştık ve yıllar içerisinde de üretmeyi sürdürdük. Şu an için İsviçre, Avusturalya ve Almanya'dan siparişler alıyoruz. Burada 4 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Talep istediğimiz gibi olmasa da günümüz koşullarında iyi gidiyor diyebiliriz. Urartu ve yöresel motifleri kullanıyoruz" dedi.