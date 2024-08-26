32 virajlar 40 dakikada geçiliyordu: Güzeldere tüneli ile 6 dakikada geçilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van ile Hakkari arasındaki ulaşımı sağlayan yolun Güzelsu ve Başkale arasında kalan 61 kilometrelik kesimin 38 kilometrelik bölümünü tamamladıklarını ifade etti. 3 bin 150 metre uzunluğundaki çift tüplü Güzeldere Tüneli hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, tüneldeki kazı destek çalışmalarını geçtiğimiz aylarda tamamladıklarını hatırlattı. Tünelin nihai beton kaplama çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Uraloğlu, "Van-Hakkari yönündeki tüpte sona yaklaştık, diğer tüpte ise yapım işlerimiz devam ediyor. Tünel sayesinde yol 1 kilometre kısalacak. 32 virajlar sayesinde 40 dakikada geçilen güzergahın ulaşım süresi tünelimiz sayesinde 6 dakikaya düşecek" dedi.





Güzelsu ile Başkale arasında 61 kilometrelik kesimin 38 kilometrelik kısmını tamamladıklarını belirten bakan Uraloğlu, 3 bin 150 metre uzunluğundaki çift tüplü Güzeldere Tüneli'nde Van-Hakkari yönündeki tünelde çalışmaların sona yaklaştığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, nihai beton kaplama işleri devam eden tünel ile ulaşım süresinin de 40 dakikadan 6 dakikaya düşeceğini kaydederek proje tamamlandığında akaryakıt ve zamandan yıllık toplam 145,7 milyon lira tasarruf sağlayacaklarını vurguladı.