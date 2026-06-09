671 Bin TL veren Togg'u kapacak: Haziran ayı finansman kampanyası duyuruldu

Bireysel kullanıcılar için sıfır faiz ve düşük peşinat fırsatı





Yerli ve milli akıllı cihaz Togg, haziran ayında yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için cazip finansman koşullarını devreye aldı. Bireysel kullanıcılara yönelik hazırlanan kampanya kapsamında, T10X V2 ve T10F V2 modelleri için 1 milyon 700 bin liraya kadar kredi imkanı sunuluyor. Güncel liste fiyatı 2 milyon 371 bin lira olan T10X V2 RWD Uzun Menzil veya benzer fiyattaki T10F V2 modeli için bu kredi kullanıldığında, kullanıcılar yalnızca 671 bin lira peşinat ödeyerek araçlarına kavuşabiliyor.