671 Bin TL veren Togg'u kapacak: Haziran ayı finansman kampanyası duyuruldu

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg, sıfır araç sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren haziran ayı dev finansman kampanyasını duyurdu. Bireysel kullanıcılar için hesaplanan 671 bin lira peşinatla araç sahibi olma imkanı sunan yeni paket, sıfır faizli kredi seçenekleri ve kurumsal alımlara özel yüzde 100 finansman desteğiyle otomobil pazarında tüm dikkatleri üzerine çekti. İşletmeler için peşinatsız filo kurma fırsatı sunan kampanya, T10X ve T10F modellerine ulaşmayı her zamankinden daha kolay hale getiriyor.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), haziran ayına özel bireysel ve kurumsal finansman desteklerini açıkladı. Sıfır faizli taksit imkanlarının öne çıktığı yeni kampanyada, bireysel kullanıcılar 671 bin liralık peşinat ödemesiyle Togg sahibi olma fırsatı yakalarken, kurumsal alımlarda aracın tamamına kredi desteği sağlanıyor.
Bireysel kullanıcılar için sıfır faiz ve düşük peşinat fırsatı
Yerli ve milli akıllı cihaz Togg, haziran ayında yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için cazip finansman koşullarını devreye aldı. Bireysel kullanıcılara yönelik hazırlanan kampanya kapsamında, T10X V2 ve T10F V2 modelleri için 1 milyon 700 bin liraya kadar kredi imkanı sunuluyor. Güncel liste fiyatı 2 milyon 371 bin lira olan T10X V2 RWD Uzun Menzil veya benzer fiyattaki T10F V2 modeli için bu kredi kullanıldığında, kullanıcılar yalnızca 671 bin lira peşinat ödeyerek araçlarına kavuşabiliyor.
Söz konusu yüksek tutarlı kredi için 48 ay vade ve yüzde 3,14 faiz oranı uygulanırken, aylık ödemeler 81 bin 310 lira olarak şekilleniyor. Ayrıca daha düşük kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için T10X modelinde 650 bin liraya, T10F modelinde ise 900 bin liraya kadar 12 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajı sunuluyor.
Kurumsal alımlarda yüzde 100 finansman desteği
Kampanyanın işletmelere yönelik ayağında ise şirketler ve filo alımları için peşinatsız, tam kapsamlı bir paket devreye alındı. Togg, kurumsal müşterilerine akıllı cihazın tamamı için yüzde 100 finansman ayrıcalığı tanıyor. Filosunu doğuştan elektrikli araçlarla kurmak veya yenilemek isteyen işletmeler, T10F V2, T10X V2 ve bu modellerin 4More versiyonları için sağlanan tam kredi desteğiyle araç sahibi olabiliyor.
Kurumsal alımlarda 2 milyon 475 bin lira ile 3 milyon 200 bin lira arasında değişen kredi tutarları sunulurken, 48 aya varan vade seçenekleri ve yüzde 3,24'ten başlayan faiz oranlarıyla şirketlerin aylık nakit akışlarına uygun ödeme planları oluşturuluyor. Kurumsal tarafta da sıfır faiz tercih eden firmalar için 900 bin liraya kadar 12 ay vadeli farksız kredi imkanı listelerde yerini alıyor.
T10X ve T10F modellerinin güncel fiyat listesi
Haziran ayı itibarıyla Togg'un her iki modelindeki güncel satış fiyatları da netleşti. SUV segmentindeki temsilcisi T10X serisinde V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 869 bin 48 liradan başlarken, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 179 bin 668 liradan alıcı buluyor. Serinin üst donanımlarından V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 371 bin liraya, teknoloji odaklı V2 4More Obsidiyen ise 3 milyon 218 bin 57 liraya satışa sunuluyor.
Aerodinamik tasarımıyla öne çıkan fastback modeli T10F'te ise V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 884 bin 980 lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 195 bin 600 lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 370 bin 930 lira ve en üst paket olan V2 4More versiyonu 3 milyon 217 bin 857 liralık etiket fiyatıyla kullanıcıları bekliyor.