75 bin TL peşinat ödeyen TOGG'u alacak: TOGG haziran kampanyası 900 bin TL'ye kadar destek ile anahtar teslim!

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg, haziran ayına özel finansman desteğini duyurdu. Elektrikli otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar için hazırlanan yeni kampanyada sıfır faizli kredi seçenekleri ve avantajlı ödeme planları dikkat çekiyor. Hem bireysel hem de kurumsal müşterileri kapsayan destek paketleri otomobil almayı düşünenlerin gündemine oturdu.
Togg'un merakla beklenen haziran kampanyası açıklandı. Yerli elektrikli otomobil sahibi olmak isteyenlere yönelik hazırlanan finansman paketlerinde düşük maliyetli ödeme seçenekleri öne çıkarken, yeni destekler otomobil alımını kolaylaştırmayı hedefliyor.
Sedan T10F V2 için bireysel ve kurumsal finansman desteği kapsamında 900 bin liraya kadar 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla satışa sunuluyor. Aylık 75 bin lira taksitle T10F sahibi olunuyor.
T10X V2 için de 650 bin liraya kadar yüzde 0 faiz oranıyla 12 ay taksit seçeneği bulunuyor ve aylık ödemeler 54 bin 167 lira oluyor.
TAMAMINA KREDİ ÇIKIYOR
Filosunu Togg'la kurmak isteyenler için yüzde 100 finansman desteği sağlanıyor. T10F V2, T10X V2, T10F V2 4More ve T10X V2 4More araçlar için 5 ve daha üzeri alımlarda aracın tamamına kredi veriliyor. Böylece 671 bin lira veren Togg sahibi oluyor.
TOGG'LARIN FİYATLARI NE KADAR?
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 869 bin 48 lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 179 bin 668 lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 371 bin lira, V2 4More Obsidiyen 3 milyon 218 bin 57 liradan satılıyor.
Togg T10F V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 884 bin 980 liraya, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 195 bin 600 liraya, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 370 bin 930 liraya, V2 4More 3 milyon 217 bin 857 liradan satılıyor.