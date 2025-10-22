Yeni Şafak
AFAD bin 250 sözleşmeli personel alacak

22/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
AA
<p></p>

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1250 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, AFAD'ın taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile 77 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile 1173 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alınacak.

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması, belirli suçlardan mahkumiyetinin olmaması ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.

Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olan adaylar başvuru yapabilecek. Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmaması, kadınlarda en az 1,60 metre, erkeklerde en az 1,65 metre boyunda olması ve boy-kilo oranının 10 kilogramdan fazla fark göstermemesi şartı aranacak.

Sözleşmeli arama ve kurtarma teknikerliği için adayların 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda KPSSP93 puan türünden en az 60 puan alması, teknisyenlik için de KPSSP94 puan türünden en az 60 puan alınması gerekecek.


Alımlara ilişkin detaylı bilgilere, Resmi Gazete'nin "Çeşitli İlanlar" bölümünden ve AFAD'ın internet sitesindeki duyurudan ulaşılabilecek.

AFAD, alım süreci tamamlandığında taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 1250 yeni personeli istihdam edecek.

