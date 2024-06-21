'Altay' ABD basınında mercek altında: Sınıfının en iyisi

"Türkiye, Altay ile büyük bir tank gücü olacak"





NI'da yayınlanan “Türkiye, Altay Ana Muharebe Tankı ile büyük bir tank gücü olacak” başlıklı analiz yazısında “Türkiye'de ana savaş tankı sınıfında tüm dünyada en iyilerden birisi olarak kabul edilen Altay tankının seri üretimi için imzalar atıldı. İmzanın tahmin edilen süreden bir yıl önce atılması ise savunma dünyasını şaşırttı” ifadelerine yer verildi.